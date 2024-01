Jan Tomaszewski po raz pierwszy o Santiago Hezze. I już jest grubo, wziął go na celownik

Jan Tomaszewski o pomyśle gry Santiago Hezze w reprezentacji Polski

Hezze, którego babcia jest Polką, właśnie na tej podstawie uzyskał polski paszport. Chodziło głównie o to, by w Europie nie być zawodnikiem spoza Unii Europejskiej. Ale jednocześnie otworzyła się furtką na grę w reprezentacji Polski, której selekcjoner Michał Probierz, już rozmawiał z Argentyńczykiem.

- A niech sobie odbywa rozmowę z Michałem Probierzem – mówi bez ogródek Tomaszewski. - Od tego jest selekcjoner, żeby monitorować ewentualnych kadrowiczów. Ale proszę mi powiedzieć: na jakiej podstawie on ma być powołany na baraże?! Przecież nie ma żadnego sprawdzianu. Zrozumiałbym, gdyby były 2-3 mecze towarzyskie. A on nasze obywatelstwo przyjął tylko dlatego, żeby w Grecji nie był spoza Unii Europejskiej, bo jako Argentyńczyk komuś może blokować miejsce. On się sam wypowiada, że gra w reprezentacji Argentyny to byłoby coś wspaniałego – przypomina.

Polacy w Grecji ocenili pomysł występów Santiago Hezze w koszulce z orzełkiem. Ta opinia pewnie zaskoczy kibiców

Tomaszewski wskazuje na konkretne powody, które powinny zamknąć drogę Hezzego do kadry już w marcu. - Jak można wystawić zawodnika, który nie zna swoich kolegów?! Zapozna się z nimi na treningu dwa dni przed meczem? Już pomijam, że nie zna języka polskiego. Dla mnie to ustawka prasowo-związkowa. Niech Probierz z nim rozmawia, ale w kontekście gry ewentualnie na mistrzostwach Europy, po próbie w meczach towarzyskich. Teraz jednak nas czeka próba generalna w meczu z Estonią, bo nie wyobrażam sobie innej opcji niż zwycięstwo, a potem bój w finale – zaznacza Tomaszewski.

Mirosław Sznaucner w lidze greckiej z bliska przygląda się potencjalnemu Biało-Czerwonemu z Argentyny. Wyrobił sobie o nim konkretne zdanie [ROZMOWA SE]