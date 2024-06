i Autor: Cyfrasport Janusz Michallik

Polak podbija Amerykę!

Janusz Michallik o kosmicznym występie Mateusza Bogusza. Ten komentarz oddaje wszystko o klasie polskiej gwiazdy MLS

Co to był za występ! Mateusz Bogusz tak się rozkręcił w Ameryce, że ciągle mu mało! Janusz Michallik o kosmicznym występie Mateusza Bogusza. Ten komentarz oddaje wszystko o klasie polskiej gwiazdy MLS. Tak obiecujący pomocnik w Stanach Zjednoczonych pracuje na powołanie do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz zauważy świetną dyspozycję zawodnika za oceanem?