Jerzy Dudek o zmianach w grze kadry. Tego oczekuje od nowego selekcjonera Fernando Santosa

Odbuduje morale i pewność siebie piłkarzy

Były kadrowicz liczy na to, że trener Fernando Santos poprawi znacznie jakość gry polskiej kadry. - Niech odbuduje morale naszego zespołu i pewność siebie zawodników, że będą w stanie sami pozytywnie rozwiązywać wiele sytuacji na boisku - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem". - Liczę na to, że będziemy grali w piłkę. Jak byłem w Realu. Obserwowałem Portugalię, bo występowali w tej kadrze Pepe i Cristiano Ronaldo. Zespoły Santosa prezentują futbol przemyślany, bardzo solidny w obronie. W kadrze Portugalii, która dysponuje zawodnikami o dużej jakości, nie było hurraataków od pierwszej do ostatniej minuty. Nie było wysokiego pressingu, jak to widzimy oglądając najlepsze drużyny. Wydaje się, że Santos jest trenerem, który mówi do graczy: „panowie najpierw musimy zabezpieczyć i grać na zero z tyłu. Z przodu mamy tyle jakości, tyle potencjału, że zawsze coś strzelimy i wykreujemy”. W przypadku Portugalii przynosiło to efekt - przypomniał.

Santos będzie autorytetem i inspiracją

Taki model gry sprawdził się w Portugalli, ale czy wypali także w reprezentacji Polski? - Mam nadzieję, że tak samo będzie w polskiej kadrze, że będzie to gra oparta o bardzo dobrą organizację gry w obronie i ataku, z piłką i bez niej - tłumaczy. - Każdy będzie wiedział, co ma robić. Oczekuję, że poprawi się zarządzanie meczem, bo na tym polu mieliśmy duże pretensje do trenera Michniewicza i jego poprzedników. Selekcjoner jest po to, aby w trudnych momentach zmianami pomóc zespołowi. Ponadto Santos zadeklarował, że będzie chciał się przyjrzeć szkoleniu naszej młodzieży. To istotne, bo autorytetem zainspiruje trenerów i młodych piłkarzy - stwierdził Jerzy Dudek na naszych łamach.

