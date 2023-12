Jerzy Engel o czekających kadrę barażach o EURO. Nie wyobraża sobie innego rozwiązania

To robi Jakub Błaszczykowski na emeryturze! Kompletnie zmienił dyscyplinę, przecieramy oczy ze zdziwienia!

Polska w grupie eliminacyjnej była faworytem, ale spisała się katastrofalnie. Zakończyła zmagania na trzeciej pozycji. Do finałów weszły ekipy Albanii i Czech. Czy przebijemy się przez marcowe baraże? - Przed Michałem Probierzem jest wielka szansa - powiedział trener Jerzy Engel, cytowany przez PAP. - Te dwa spotkania, bo liczę na dwa, mogą zbudować reprezentację. Ona potrzebuje zwycięstw, aby poczuć własną wartość i siłę. W tych dwóch meczach może tę wartość poczuć. Pamiętajmy też, że reprezentacja wygrała ostatnie spotkanie. Owszem, przeciwnik był słaby, ale liczy się wynik. I taka seria trzech zwycięstw, licząc z barażami, byłaby fantastyczna. To buduje klimat w reprezentacji i wokół niej - przekonywał.

Jesteśmy zdołowani i zniechęceni kadrą

W półfinale zagramy z Estonią, a w przypadku wygranej w finale baraży naszym rywalem będzie zwycięzca pary Walia - Finlandia. - Jeżeli wygramy z Estonią, a następnie finał, to będzie fantastyczna atmosfera w polskim futbolu - stwierdził trener Engel, cytowany przez PAP. - Znów wróci moda na reprezentację. I na mistrzostwa Europy, gdzie pojadą tysiące Polaków. Będziemy wówczas w zupełnie innych nastrojach. Teraz jesteśmy zdołowani tą drużyną. Jesteśmy zniechęceni tym, co pokazała. Ale to wszystko może się odwrócić poprzez baraże - wyznał były szkoleniowiec reprezentacji Polski.

