Cyfra Sport Jerzy Brzęczek

Ma rację?

Jerzy Brzęczek o postawie reprezentacji Polski. Były trener kadry wrócił do dymisji przez Zbigniewa Bońka

Przed rokiem reprezentacja Polski dotarła do 1/8 finału mistrzostw świata. Jednak kolejne miesiące były dla naszej kadry fatalne. Nie udało się wywalczyć bezpośrednio awansu na EURO 2024. Drużyna narodowa znacznie obniżyła loty, co ma odzwierciedlenie w rankingu FIFA. Jerzy Brzęczek o postawie reprezentacji Polski. Były trener kadry wrócił też do dymisji przez Zbigniewa Bońka.