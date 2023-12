Nie ma niego mocnych! Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa. Gwiazdor reprezentacji Portugalii znów to zrobił

Ronaldo wciąż zadziwia skutecznością

Cristiano Ronaldo wciąż jest głodny i nienasycony. I nie myśli o piłkarskiej emeryturze, choć występy w lidze Arabii Saudyjskiej są postrzegane w ten właśnie sposób. W każdym razie Portugalczyk strzelił dwa gole dla Al-Nassr w wygranym 5:2 meczu z Al-Ittihad w hicie kolejki. W rozgrywkach to już 19 bramek i prowadzi w klasyfikacji snajperów. W koronę króla strzelców jego najpoważniejszym konkurentem będzie Aleksandar Mitrović. Serbski as Al-Hilal zdobył 16 bramek. Z kolei klub Portugalczyka w lidze zajmuje drugiej miejsce i traci siedem punktów do prowadzącego Al-Hilal. Co ciekawe, Ronaldo w całym 2023 roku strzelił najwięcej goli. Jego dorobek to 53 trafienia. Za jego plecami uplasowali się: Harry Kane i Kylian Mbappe - obaj po 52 gole, Erling Haaland - 50 goli.

Aż przykro się robi, jak Conor McGregor upokorzył Cristiano Ronaldo! Portugalczyk wyszedł na totalnego biedaka

Haaland najlepszy na świecie w 2023 roku

Ten ostatni został wybrany na najlepszego piłkarza 2023 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Futbolu. To dla asa Manchesteru City pierwsze wyróżnienie. Drugie miejsce zajął Francuz Kylian Mbappe (PSG), a na trzeciej pozycji został sklasyfikowany Argentyńczyk Leo Messi (Inter Miami).

Do tego ma słabość Steve Kapuadi, a to będzie dla niego wymarzony prezent. To tam odpoczywa teraz gwiazdor Legii

Sonda Czy Cristiano Ronaldo powinien zakończyć karierę? Tak Nie