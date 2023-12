i Autor: Cyfrasport Steve Kapuadi, Legia Warszawa

Do tego ma słabość Steve Kapuadi, a to będzie dla niego wymarzony prezent. To tam odpoczywa teraz gwiazdor Legii

To jego pierwszy sezon w Legii. Steve Kapuadi z wicemistrzem Polski wywalczył przepustkę do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Obrońca Legii przyznał do czego ma słabość i co kolekcjonuje. Tam teraz odpoczywa gwiazdor stołecznego klubu.