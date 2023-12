i Autor: Cyfrasport Jerzy Brzęczek

Będzie awans do finałów?

Jerzy Brzęczek o szansach kadry w barażach o awans na EURO. Były selekcjoner reprezentacji Polski na to zwraca uwagę

Reprezentacja Polski nie wywalczyła bezpośredniego awansu do mistrzostw Europy. O przepustkę do finałów Biało-czerwoni powalczą w barażach. Jerzy Brzęczek o szansach kadry w barażach o awans na EURO. Były selekcjoner reprezentacji Polski na to zwraca uwagę.