Kacper Tobiasz o niezapomnianym momencie. To na zawsze zostało w pamięci bramkarza Legii

Zdobył dwa trofea z Legią, marzy o tytule

W ekstraklasie zadebiutował przed dwoma laty. Trener Czesław Michniewicz dał mu szansę w starciu z Wisłą Płock na inaugurację sezonu 2021/22. Do tej pory rozegrał w lidze 49 meczów. W poprzednim sezonie Tobiasz przyczynił się do zdobycia przez Legię Pucharu Polski. Warszawski zespół sięgnął po to trofeum po pięciu latach przerwy. Przed startem obecnych rozgrywek dołożył także cegiełkę do wywalczenia Superpucharu Polski. Ponownie rywalem był Raków.

Wtedy cały stadion zapłonął

Legia w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym grała w osłabieniu, bo na samym początku Yuri Ribeiro dostał czerwoną kartkę za brutalny faul. W konkursie rzutów karnych golkiper obronił strzał wykonywany przez Mateusza Wdowiaka. - Klimat PGE Narodowego jest niepodrabialny - powiedział Kacper Tobiasz w rozmowie z oficjalnym portalem stołecznego klubu. - Kibice poprowadzili nas do sukcesu, byli po prostu niesamowici. Jako bramkarz trochę wyłączam się podczas meczu na wszystko, co dzieje się dookoła. Pamiętam jednak, jak nasi fani zaczęli skandować: „Legia, Legia Warszawa”. Cały stadion wtedy zapłonął. W tym momencie poczułem się, jakbym odleciał w kosmos. Nie słyszałeś własnych myśli, a to wszystko dodatkowo cię nakręcało. Ten finał na zawsze zostanie w mojej pamięci - podkreślił młody bramkarz Legii.

