Steve Kapuadi jest w tym mocny, nikt go nie zagnie! Wszystko zaczęło się od zaskakującego marzenia

Kacper Tobiasz o przywileju, głodzie sukcesu i wyzwaniach. To chce osiągnąć bramkarz Legii

Uwielbiał podróże i poznawanie nowych miejsc

Francuz w niedawnej rozmowie z klubowymi mediami Legii zdradził jaki miał kiedyś pomysł na życie. Chciał pracować w liniach lotniczych jako steward. Wiązało się to z tym, że uwielbiał poznawać nowe miejsca na ziemi. - Chciałem podróżować po całym świecie, a to wydawało mi się najłatwiejszym sposobem, aby prowadzić takie życie - oznajmił Steve Kapuadi na łamach portalu stołecznego klubu. - Ekscytowała mnie myśl, że wykonując swoją pracę, z dnia na dzień możesz zmieniać miejsca na całym świecie. Wydawało mi się to wizją idealnego życia - opowiadał.

Geograficzne łamigłówki sprawiały mu frajdę

Ostatecznie los jednak wybrał dla niego inną drogę w życiu. Został profesjonalnym piłkarzem i też ma możliwość poznawania i podróżowania po świecie. Jednak wspominana pasja sprawiła, że wie, jak nazywają się stolice poszczególnych krajów na świecie. Tę smykałkę opanował w latach szkolnych. Pomogły mu w tym komputerowe quizy, które mocno go zainteresowały. - W dzieciństwie bardzo często grałem na komputerze w quiz, który polegał na dopasowaniu stolic do państw, krajów do miejsc na mapie - wyznał obrońca Legii. - Lubiłem takie geograficzne łamigłówki. Dzięki temu zapamiętywałem takie rzeczy - przyznał Kapuadi.

