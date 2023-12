Steve Kapuadi z uśmiechem wspomina ten występ. Nie zgadniecie, co przytrafiło się kiedyś obrońcy Legii

Jest sercem Molde, to na niego Legia musi zwrócić uwagę. Ale tego najbardziej potrzebuje norweski klub

Francuski obrońca udanie wprowadził się do Legii, z którą awansował do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W niedawnej rozmowie z klubową stroną opowiedział, jak kiedyś próbował sił jako... model. To przypadkowy występ, a związany jest z jego sympatią, która jest modelką. - Moja dziewczyna miała kiedyś zlecenie w Paryżu - ujawnił Steve Kapuadi w rozmowie z oficjalnym portalem Legii. - Wykorzystałem czas wolny i poleciałem z nią. Na miejscu zapytano mnie, czy nie chcę dołączyć, ponieważ dobrze wyglądam i warto spróbować mnie w tej roli. Nagle okazało się, że musiałem wyjść na wybieg na jakimś wielkim wydarzeniu w stylu Fashion Week - opowiadał na łamach klubowych mediów.

Obrońca Legii nie ukrywa, że tamten występ wspomina ze śmiechem. Przyznaje, że nie czuł się najpewniej na wybiegu. Znacznie lepiej wypada na piłkarskim boisku. - Myślę, że wyglądało to komicznie - wyznał Francuz. - Nie mam postury typowego modela, który chodzi po wybiegach. Jestem nieco masywniejszej budowy. Muszę przyznać, że spacerowanie po scenie nie należało do najprostszych rzeczy, jakie w życiu robiłem. Ale bawiłem się dobrze - dodał ze śmiechem Francuz.

