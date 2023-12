Jerzy Engel o zagranicznym selekcjonerze kadry. "Obcokrajowiec nie potrafi się..."

Obcokrajowiec nie zrozumie

W ostatnim czasie kadrę prowadziło dwóch Portugalczyków. Najpierw Paulo Sousa, który nie awansował do MŚ 2022, ale zostawił kadrę na miejscu barażowym. I na koniec zdezerterował. El. EURO 2024 zaczął Fernando Santos i za jego kadencji wyszła ogromna klapa. Rozstał się z drużyną narodową w trakcie eliminacji. - Chciałem uświadomić, że praca selekcjonera to nie tylko ustawienie zespołu na boisku i przygotowanie go od strony czysto taktycznej - powiedział trener Jerzy Engel, cytowany przez PAP. - To są dziesiątki najróżniejszych spraw związanych z drużyną narodową i samymi piłkarzami, które obcokrajowiec, przyjeżdżając do Polski, nie bardzo rozumie. I nie potrafi się znaleźć w tego typu środowisku i otoczeniu - tłumaczył.

Sousa i Santos to naprawdę dobrzy trenerzy

Engel wiele razy przekonywał, że zagraniczny trener nie odnajdzie się w pracy z reprezentacją Polski. - Wiedziałem, że polski trener lepiej poradzi sobie w trudnej sytuacji, w jakiej jest reprezentacja Polski, aniżeli zagraniczny - uzasadnił trener Engel, cytowany przez PAP. - Paulo Sousa i Fernando Santos to naprawdę dobrzy, solidni szkoleniowcy. To nie są ludzie przypadkowi. A jednak było wiadomo, że z tą grupą ludzi, którą dostali jako drużynę, nie poradzą sobie. To generalnie było za trudne dla jednego i drugiego - ocenił były szkoleniowiec kadry.

