Kamil Grosicki o powołaniach do kadry. Tak gwiazdor Pogoni zareagował na brak nominacji

Przez lata Kamil Grosicki był podporą drużyny narodowej, z którą przeżył wiele pięknych momentów. Był na czterech wielkich turniejach: po dwa razy na EURO i dwa razy na mistrzostwach świata. W dorobku ma 88 występów, w których strzelił 17 goli. Jednak nowy selekcjoner Fernando Santos nie widzi "Grosika" w kadrze. Nie powołał go na marcowe zgrupowanie. Teraz znów go nie zaprosił do drużyny narodowej. Na Portugalczyku nie zrobiło wrażenia nawet to, że Grosicki został wybrany "Piłkarzem sezonu" w ekstraklasie.

- W poniedziałek świetny dzień, podczas którego odebrałem nagrodę - powiedział Grosicki w rozmowie z Onetem. - Wtorek - spory zawód. Byłem na lotnisku i oglądałem na żywo konferencję. Liczyłem po cichu, że po takich występach dostanę powołanie. Mówiłem o tym wcześniej, bo czułem się pewny swojej formy - wyznał.

Grosicki nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie ma też pretensji do selekcjonera. - Zrobiłem wszystko, co mogłem - zaznaczył. - Mimo wszystko to Fernando Santos jest selekcjonerem i może podejmować decyzję takie, jakie uważa. Pominął mnie i kilku innych doświadczonych zawodników, którzy w tej kadrze byli od lat. Był to dla mnie duży szok, bo paru nazwisk naprawdę mi zabrakło. Nie chcę się jednak wypowiadać o innych - zastrzegł Grosicki.

