Kamil Grosicki szczerze o reprezentacyjnej przyszłości. Mówi nam o możliwym pożegnaniu: „Daję sobie czas do…”

„Super Express”: Mocno ubarwiłeś poprzednią kolejkę ligową strzałem z rzutu karnego a’la Panenka. To chyba pierwszy twój karny strzelany w ten sposób w meczu o stawkę?

Kamil Grosicki: - Tak, ale byłem pewny tego co robię i brałem za to odpowiedzialność. Wiadomo, że ludzie inaczej reagują, jeśli piłkarz nie strzeli karnego uderzając w normalny sposób, a inaczej gdy daje podcinkę i bramkarz obroni, bo wówczas odbiór jest bardziej negatywny.

- Ten pierwszy raz strzelałeś specjalnie w meczu z Lechem, przed 40 tysięczną widownią?

- Na pewno w takim meczu to lepiej smakuje i… więcej o tym się mówi. Z całym szacunkiem dla innych klubów, ale gdybym zrobił to na mniejszym stadionie nie byłoby tyle szumu. To był idealny moment – pełny stadion, dużo emocji. Choć przyznam, że miałem zamiar to zrobić wcześniej, niedawno w meczu z Koroną w Szczecinie, ale karny był anulowany po decyzji VAR-u, no i wypadło na Lecha.

- Remis w Poznaniu przedłuża rywalizację z Lechem, stać was na wyprzedzenie go w tabeli i miejsce na podium?

- Oczywiście, wierzę w to. Zostało jeszcze 8 kolejek do końca sezonu i trzecie miejsce jest bardzo realne. Jeśli je zajmiemy to będzie nasz wielki sukces i porównywalny do tego, jakbyśmy zdobyli mistrzostwo. Ten sezon po zmianie trenera jest naprawdę ciężki.

- W jednym z wywiadów powiedziałeś, że Pogoń jest czwartą siłą w lidze, co niektórzy odebrali jako pewną asekurację.

- Powiedziałem tak, bo byliśmy i dalej jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli, i to miałem na myśli. Raków, Legia i Lech są bardzo mocne i dlatego mówię, że trzecie miejsce byłoby ogromnym sukcesem.

- Byłeś zawiedziony brakiem powołania do kadry na mecze z Czechami i Albanią?

- Byłem zwiedziony. Wydawało mi się, że wszystko robię grając w Pogoni, żeby dostać powołanie. Wiem, że jest nowy selekcjoner, ale nawet po ostatnich swoich występach w reprezentacji, gdy wchodziłem z ławki wydawało mi się, że wnosiłem coś pozytywnego do gry. Pod tym kątem myślałem o swojej roli w kadrze, żeby wejść w trudnych momentach i pociągnąć zespół, bo czuję się na tyle mocny. To były pierwsze powołania Fernando Santosa i myślę, że jeszcze nic straconego. Trzeba grać dobrze w lidze do końca sezonu i zobaczymy co się wydarzy w czerwcu, przy kolejnych powołaniach.

- Czyli wierzysz w powołanie?

- Tak, wierzę. Robię wszystko, żeby być w jak najlepszej formie, i jeśli będę dobrze grał, robił liczby, to myślę, że ktoś to zauważy. Swoje decyzje będę podejmował po powołaniach w czerwcu.

- Brzmi to jak możliwość ewentualnego pożegnania z kadrą…

- Na pewno brak powołania w czerwcu oddali mnie od kadry. No bo jeśli będę w formie, będę strzelał bramki a powołania nie dostanę ,to trzeba będzie pomyśleć co dalej. Czy to już nie czas na pożegnanie z kadrą?

- Co czułeś oglądając mecz z Czechami, gdy przegrywaliśmy 0:2 w trzeciej minucie?

- To był szok. Nie lubię oglądać meczów reprezentacji, gdy w niej nie gram. Oczywiście oglądam, ale są we mnie emocje gdy pomyślę, że niedawno w niej byłem, a teraz mnie nie ma. To ciężkie do oglądania. Kibicuję kolegom, ale trudno mi się wypowiadać o meczu, bo jestem wciąż czynnym piłkarzem.

- Wielu twierdzi, że zabrakło w tym meczu doświadczonych piłkarzy, jak choćby ciebie.

- To jest nowa reprezentacja, nowy trener, który ustala wszystko po swojemu. Po meczach łatwo mówić o wielu rzeczach. Ale nie wiemy, jakby to było, gdyby grali ci doświadczeni - Krychowiak czy Glik, i czy byłoby lepiej? Myślę, że każdy z tych co nie byli powołani, liczy na powrót do kadry, jeśli będzie grał dobrze w klubie. Z tego co wiem, to żaden z kolegów nie zrezygnował z reprezentacji.

- Jeden cel w tym sezonie już osiągnąłeś? Marzyłeś o 10 golach w lidze i już masz.

- To prawda. W Turcji, Anglii i Francji miałem po 9 strzelonych goli, podobnie jak w Pogoni w ubiegłem sezonie. Ta „9” już mnie trochę irytowała. Cieszę się, że ustrzeliłem dychę i teraz chcę jeszcze więcej.

- To masz kolejny cel, zdobycie króla strzelców Ekstraklasy. Rywale mimo, że klasyczni napastnicy, daleko nie uciekli…

- Zobaczymy, nie myślę o tym. Bardziej o tym, żeby dobrze grać i drużyna wygrywała. Zostało 8 meczów i w każdym z nich mam szansę na zdobycie kolejnych bramek więc muszę być skoncentrowany. Już w drugiej minucie w Poznaniu miałem dobrą okazję, którą powinienem wykorzystać. Wychodzi na to, że do kolejnego karnego też podejdę, ale bardziej cieszą mnie gole z gry a nie z karnych.

- Przed wami mecz z Cracovią, znów ważny bo są niedaleko za wami w tabeli.

- Chyba każdemu ciężko gra się z Cracovią. Ja grałem trzy mecze z Cracovią po powrocie do Pogoni. Trzy razy prowadziliśmy w nich 1:0 i za każdym razem zremisowaliśmy 1:1. Wiem, że dla kibiców to bardzo ważny mecz i trzeba wygrać, żeby mieli fajny prezent od nas na święta.

