Tomasz Kłos nie ma wątpliwości. Ten piłkarz powinien być w reprezentacji, duża osobowość i doświadczenie

„Super Express”: - Po pierwszych powołaniach Santosa zwracał pan uwagę na zbyt szybkie odmłodzenie kadry upominając się m.in. o Kamila Grosickiego. Mecze z Czechami i Albanią upewniły pana w tym?

Tomasz Kłos: - Nie chodzi o moje upewnienie, patrzy się na walory piłkarza. Nie mówiłem, że Kamil ma grać od pierwszej minuty. Na pewno swoją osobowością i doświadczeniem mógłby dużo wnieść do drużyny, choćby w meczu z Czechami. Nieraz potrzebny jest impuls, żeby drużyna się odmieniła, jak choćby w meczu z Francją na mundialu, gdy wszedł Grosik. Nie mówię, że za każdym razem tak się stanie, ale zamykanie się na doświadczonych nie jest dobre.

- Santos na pierwszej konferencji powiedział, że przy powołaniach nie będzie patrzył piłkarzom na PESEL. Wygląda jednak na to, że chce mocno odmłodzić kadrę?

- Ciekawy jestem, czy powołałby Kamila Glika gdyby był zdrowy? Mieliśmy przykład za kadencji Sousy, że pominięcie Glika w pierwszym meczu nie było dobrym pomysłem. Nie mówię, że to zły moment na odmłodzenie kadry, bo mając takich rywali w grupie można to robić. Niemniej obecność starszych przy tych młodych, wchodzących do kadry sprawi, że zmiana pokoleniowa byłaby łatwiejsza do przegryzienia. My chcemy zmienić to jednym cięciem, a moim zdaniem się nie uda. Problemy w podobnej sytuacji miały mocne drużyny jak Włochy i Niemcy.

- Grosicki oprócz walorów, które pan wymienił, potrafi chyba zachować zimną krew, w najtrudniejszych momentach. Pokazał to przy 40 tys. widzów, strzelając rzut karny w nietypowy sposób

- Mając takie doświadczenie gry za granicą i w kadrze, inaczej podchodzi się do meczów ekstraklasy. W takich momentach noga nie drży i jest pewność. To owoce tego, co zbierało się przez lata. Grał przy większej publiczności i większej presji niż w Poznaniu, więc myślę, że dla niego taki strzał a’la Panenka to naturalny element, które wprowadza do gry.

- Czyli doświadczenie „Grosika” przydałoby się kadrze?

- Doświadczeni zawodnicy nie powinni być skreślani na dzień dobry. Żeby młody zawodnik zaczął dobrze grać i się wprowadzać do kadry, to musi być w niej dobra atmosfera i chemia. Tę można uzyskać poprzez dobre wyniki, a takich się nie osiągnie samymi młodymi piłkarzami. Podpatrywanie starszych da młodym dużo pewności, a rozmowy z nimi - inne spojrzenie na grę w kadrze. To wszystko przyniesie stabilność i dobre efekty.

