Kamil Grosicki wspomina mundial. Gwiazda Pogoni mówi o marzeniach związanych z reprezentacją Polski [WIDEO]

Chciał jak najlepiej wykorzystać każdą minutę

Grosicki na mundialu w Katarze szansę dostał dopiero w ostatnim spotkaniu. W 1/8 finału w meczu z Francją pojawił się w końcówce. Pięć minut wystarczyło mu, aby błysnąć. To on wywalczył rzut karny dla polskiej kadry. - Byłem szczęśliwy, że dostałem te minuty - tłumaczył Kamil Grosicki w rozmowie z "Super Expressem" na gali tygodnika "Piłka Nożna, gdzie dostał nagrodę dla najlepszego ligowca ekstraklasy w 2022 roku. - Wszedłem przy stanie 0:2. Chciałem jak najlepiej wykorzystać każdą minutę, każdy kontakt z piłką. Wyszło mi to dobrze. Byłem gotowy na to, aby więcej grać na mistrzostwach świata. Trener podjął taką decyzję, ale nie mam do niego pretensji. Naszym celem było wyjście z grupy. Najważniejsza była dla mnie drużyna, z którą zawsze jestem na dobre i na złe. Wspierałem kolegów z ławki rezerwowych - wyznał.

Kariery w kadrze jeszcze nie kończy

Lider Pogoni w reprezentacji Polski zagrał już w 88. meczach, w których strzelił 17 goli. Czy marzy o tym, aby zagrać w kadrze 100 spotkań? Czy w ogóle nowy selekcjoner Fernando Santos sięgnie po doświadczonego skrzydłowego? - Jak dobiję do 90 meczów to także będę szczęśliwy - przyznał. - Kariery w reprezentacji nie kończę. Chcę grać jak najlepiej w Pogoni, budować dobrą formę. Wierzę w to, że jeszcze przydam się w drużynie narodowej - zapowiedział Grosicki w rozmowie z naszym portalem.

