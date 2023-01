Kategoryczna wypowiedź Adama Nawałki. Były selekcjoner ocenił Fernando Santosa i wyśmiał jedną opinię

Fernando Santos to najbardziej utytułowany trener, jaki będzie pracował z reprezentacją Polski. Jeszcze niedawno odnosił wielkie sukcesy z kadrą Portugalii, z którą zdobył mistrzostwo Europy oraz wygrał Ligę Narodów. PZPN zdecydował się na głośne nazwisko, co jednocześnie sprawiło, że kibice mają spore oczekiwania wobec nowego selekcjonera i gry reprezentacji pod jego wodzą. Pierwszym testem będą eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

Adam Nawałka kategorycznie wypowiedział się w sprawie Fernando Santosa

Na temat zatrudnienia Santosa pojawiło się już wiele opinii. Większość z nich jest pozytywna, a eksperci i byli piłkarze uważają, że pod wodzą Portugalczyka biało-czerwoni mogą zrobić duży postęp. W podobnym tonie wypowiedział się Adam Nawałka. - To naprawdę bardzo dobry wybór. Znam jego warsztat, bo w 2016 r. rywalizowaliśmy na mistrzostwach Europy. Analizowaliśmy wtedy jego model gry i sposób prowadzenia przez niego drużyn w Portugalii i Grecji (...). Stąd mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że to bardzo dobry trener o niezwykle dużym doświadczeniu, który potrafi wykorzystać potencjał zawodników - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" były selekcjoner Polski.

Nawałka zdradził również, że ze zdziwieniem podchodzi do opinii mówiących, że Santos polega na defensywnym stylu gry. - Śmieszą mnie takie opinie na temat jego pracy. Tak jak już wspomniałem, to trener, który świetnie potrafi wykorzystać potencjał zawodników, dobierając do tego odpowiednią taktykę. Świadczą o tym wyniki, jakie osiągał z reprezentacją Portugalii. Zdobycie mistrzostwa Europy i wygranie Ligi Narodów mówi samo za siebie. W trakcie jego kadencji Portugalczycy strzelili ponad 230 goli i stracili mniej niż 90. To doskonała statystyka. Jeśli chce się wygrywać mecze — a to jest przez wszystkich najbardziej oczekiwane — to te liczby mówią wszystko - wyliczył Nawałka.

Sonda Czy Fernando Santos to dobry wybór na selekcjonera reprezentacji Polski? Tak Nie Nie mam zdania