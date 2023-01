Emmanuel Olisadebe pracował z Fernando Santosem. Jego metody nie podobały się piłkarzom, chcieli innego trenera!

Te słowa piłkarze powinni wziąć sobie do serca!

Fernando Santos nie ma wątpliwości. Tak ocenił Polaków, to największy problem

Reprezentacja Polski od końca grudnia pozostawała bez selekcjonera, ale ten okres już za nami. Następcą Czesława Michniewicza został Fernando Santos i jak by nie doceniać osiągnięć Michniewicza, to trudno nie zgodzić się z faktem, że zastępuje go trener o zdecydowanie większym doświadczeniu i przede wszystkim osiągnięciach. Mówiąc o Santosie jako selekcjonerze najczęściej przywołuje się zdobycie mistrzostwa Europy w 2016 roku, ale to nie jedyny jego sukces. Również w klubach radził sobie dobrze, prowadząc m.in. FC Porto, Benficę czy Panathinaikos Ateny. W tym ostatnim klubie spędził ledwie kilka miesięcy, ale wówczas miał okazję pracować z Emmanuelem Olisadebe, ówczesnym reprezentantem Polski. Ten wspomina, jak wyglądał krótki czas spędzony przez Portugalczyka w klubie z Grecji.

Olisadebe wspomina współpracę z Santosem

Emmanuel Olisadebe dobrze pamięta współpracę z Fernando Santosem w Panathinaikosie, choć przepracowali ledwie parę miesięcy. W rozmowie z WP SportoweFakty były reprezentant Polski przypomina, że część piłkarzy nie była zadowolona z metod Portugalczyka. – (…) Muszę przyznać, że treningi pod jego okiem były dobre – wspomina Olisadebe, ale nie wszystkim się one podobały – Powiem szczerze: próbował wprowadzić większą dyscyplinę do zespołu. To trener, który wymagał bardzo wiele od piłkarzy. Ale... piłkarze tamtego Panathinaikosu nie polubili jego metod. Uważali, że był za surowy – wyjawił były reprezentant Polski.

Fernando Santos poprowadził Panathinaikos zaledwie w 9 meczach, z czego 6 wygrał i 3 przegrał. Zdaniem Olisadebe, Portugalczyk otrzymał za mało czasu, ale podkreślił znów, że szatnia nie stała za swoim trenerem. – Według mnie, gdyby dostał więcej czasu, to by sobie tam poradził. Ale piłkarze nie byli przyzwyczajeni do jego metod. Jak mówię, bardzo wiele wymagał, a wtedy gracze Panathinaikosu woleli szkoleniowca, który prowadziłby ich za rękę – dodał.

Santos to dobry wybór dla reprezentacji Polski? Olisadebe nie ma wątpliwości

Zdaniem byłego reprezentanta, Fernando Santos to dobry wybór ze strony PZPN-u. – (…) wierzę, że uda mu się w Polsce osiągnąć sukces. Wprawdzie polska mentalność jest inna od greckiej, gdzie wiele lat pracował, ale jako trener pasuje do tej reprezentacji. Polscy piłkarze są silni fizycznie i według mnie będą potrafili się dostosować do preferowanego przez niego stylu – powiedział na koniec Olisadebe.