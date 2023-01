Tego Fernando Santos będzie wymagał od piłkarzy. Wskazał trzy kluczowe cechy, bez nich nie będzie powołania?

Fernando Santos nie ma wątpliwości. Tak ocenił Polaków, to największy problem

Fernando Santos postanowił udzielić niezwykle ważmnej wypowiedzi "Polsatowi Sport". Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski powiedział, jakimi cechami powinni odznaczać się piłkarze jego drużyny narodowej. Czy ktoś, kto nie spełni tych kryteriów będzie miał szansę gry w drużynie narodowej?

Fernando Santos wskazał trzy kluczowe cechy dla piłkarzy reprezentacji Polski. Właśnie takich graczy szuka

Portugalczyk w rozmowie z "Polsatem Sport" stwierdził, że ma swoją listę cech, która decydować będzie o powołaniach do piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak wskazuje szkoleniowiec, będą to rzeczy związane z jakością taktyczną, piłkarską i mentalną i właśnie takich graczy on i jego sztab będą poszukiwać.

- Ja i moi obserwatorzy będziemy śledzić polską ligę. Powołania nie są zamknięte. Zawodnicy, których wybiorę, muszą mieć trzy ważne cechy: jakość taktyczną, piłkarską i mentalną. Muszę zobaczyć, jacy zawodnicy mogą się przydać tej reprezentacji - przyznał nowy trener reprezentacji Polski w piłkę nożną.