Kibice zaleją się łzami po wieściach o Dariuszu Szpakowskim. Potwierdziło się. Szef TVP Sport już tego nie krył

Reprezentant Polski musi być cierpliwy w swoim klubie. Teraz dostał wsparcie z zupełnie nieoczekiwanej strony. „Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy”

Euro 2024 obok igrzysk olimpijskich w Paryżu będzie najważniejszym sportowym wydarzeniem w trwającym roku. Dla polskich kibiców najistotniejszą informacją jest to, że na obu imprezach zobaczymy reprezentantów Polski, choć w przypadku mistrzostw Europy o awans trzeba było drżeć do końca. Ostatecznie podopieczni Michała Probierza zdobyli bilet do Niemiec i w grupie zmierzą się z Holandią, Austrią oraz Francją. Wszystkie mecze będą dostępne wyłącznie na kanałach TVP i TVP Sport.

Wielka chwila Dariusza Szpakowskiego

A to oznacza, że w odbiornikach usłyszymy głosy najpopularniejszych polskich komentatorów. Od pewnego czasu wiadomo, że na kolejną wielką imprezę w swojej reporterskiej karierze pojedzie Dariusz Szpakowski, co jeszcze nie tak dawno temu nie było do końca pewne. Jakub Kwiatkowski, szef TVP Sport, zdradził portalowi Press.pl, jak będzie wyglądała obsada najważniejszych meczów.

Spotkania Polaków skomentują Mateusz Borek z Robertem Podolińskim (Polska – Holandia), Dariusz Szpakowski z Grzegorzem Mielcarskim (Polska – Austria) oraz Jacek Laskowski z Marcinem Żewłakowem (Polska – Francja). To co jednak może wzruszyć niektórych kibiców to informacja, że finał Euro 2024 skomentuje Dariusz Szpakowski, który dla wielu fanów jest legendą, bez której nie wyobrażają sobie wielkich imprez piłkarskich.