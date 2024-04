Klamka zapadła! To tam zagra Polska z Turcją przed EURO 2024, Michał Probierz może się tylko cieszyć

Niepojęte, co stało się z ciałem żony Krychowiaka. Gdy Celia Krychowiak stała niemal w negliżu, wszystko było widać. To już nie są żarty

Jest decyzja w sprawie jednego ze sparingów Polski przed EURO 2024

Reprezentacja Polski dopiero po barażach zdołała awansować na EURO 2024, jednak warto zaznaczyć, że od końca eliminacji do właśnie meczów barażowych drużyna zanotowała znaczy progres zwłaszcza jeśli chodzi o sferę mentalną. Polacy wyglądali na boisku w końcu na drużynę, która wie, czego chce na boisku i jak to osiągnąć. Być może mecz z Walią nie był porywający i na pewno nie tak przekonujący jak na przykład zwycięstwo nad Szwecją w barażach do mistrzostw świata w 2022, ale ostatecznie cel został zrealizowany i kibice nie mogli czuć, że odbyło się to w jakiś szczęśliwy sposób. Teraz Polacy mogą spokojnie szykować się do turnieju.

Michał Probierz dla Super Expressu: na EURO2024 będzie dobrze

Już wcześniej zostało ustalone, że reprezentacja Polski rozegra dwa sparingi, w których zmierzy się z Ukrainą oraz Turcją. Michał Probierz chciał, aby oba mecze odbyły się na PGE Narodowym – wówczas reprezentacja mogłaby korzystać z jednego zakwaterowania w hotelu w Warszawie i trenować na jednym obiekcie – właśnie Stadionie Narodowym. Teraz wiadomo już, że przynajmniej mecz z Turcją zostanie rozegrany zgodnie z prośbą polskiego selekcjonera.

Polska zagra z Turcją na PGE Narodowym. Co z meczem z Ukrainą?

Jak podał portal 90minut.pl, mecz z Turcją zostanie rozegrany na PGE Narodowym. Odbędzie się on 10 czerwca, a dzień później Polacy wyjadą do Hanoweru, gdzie mają bazę na EURO 2024. Co ciekawe, mecz z Ukrainą, który odbędzie się 7 czerwca, nie ma jeszcze potwierdzonego stadionu. Jak wspomnieliśmy, Michałowi Probierzowi zależy, aby oba spotkania odbyły się na Stadionie Narodowym.