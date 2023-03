Kiedy następny mecz Polaków? Kiedy reprezentacja Polski gra następny mecz Polska - Albania kiedy następny mecz reprezentacji Polski DATA

Co to miało być?!

Najbliższe spotkania reprezentacji Polski to nie tylko początek rywalizacji Biało-czerwonych w eliminacjach mistrzostw Europy 2024, ale również pierwsze spotkania Fernando Santosa w roli selekcjonera Polaków. Debiutem Portugalczyka jest piątkowe spotkanie Cechy - Polska, które odbędzie się w Pradze i do którego Biało-czerwoni przygotowywali się w pocie czoła w ostatnich dniach, odcinając się do dziennikarzy i kibiców. Po wyjazdowym meczu z Czechami, na polskich piłkarzy czeka jeszcze jedno marcowe spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, tym razem w naszym kraju. Mecz Polska - Albania będzie również domowym debiutem Fernando Santosa.

Kiedy reprezentacja Polski gra kolejny mecz eliminacji mistrzostw Europy Polska - Albania

Spotkanie 2. kolejki eliminacji do mistrzostw Europy 2024 Polska - Albania zaplanowane jest na poniedziałek 27 marca, czyli zaledwie trzy dni po meczu Czechy - Polska i rozpocznie się o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Polska - Albania prowadzona będzie przez stacje TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Ponadto, relacja na żywo ze spotkania Polska - Albania 27 marca prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!

