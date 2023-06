Krystian Bielik poznał swoją przyszłość! To tam będzie grał w nadchodzącym sezonie, krok od podpisania umowy

Krystian Bielik trafiał do Arsenalu z Legii Warszawa w styczniu 2015 roku jako wielki talent – za ledwie 17-letniego zawodnika zapłacono wówczas 2,25 mln euro (dane za Transfermarkt). Niestety, jego kariera nie potoczyła się tak, jak życzyłby sobie tego sam zawodnik oraz kibice, a wszystko przez kontuzje, które skutecznie hamowały rozwój pomocnika. Swoje umiejętności Bielik szlifował na wypożyczeniach w Birmingham City, FC Walsall oraz Charlton Athletic. W 2019 roku Arsenal już nie wiązał przyszłości z Bielikiem i postanowił sprzedać go do Derby County za ok. 8 mln euro. Gdy na koniec sezonu 2021/22 Derby spadało z ligi postanowiono wypożyczyć Polaka do Birmingham i dzięki temu Bielik pozostał na 2. poziomie rozgrywkowym w Anglii. W minionym sezonie Bielik był ważną częścią swojego zespołu, w którym wystąpił w 37 meczach i uzbierał 3077 minut. Było niemal pewne, że nie wróci do Derby, by grać na niższym poziomie. Lada moment pomocnik ma zostać wykupiony przez Birmingham.

Krystian Bielik zostanie wykupiony. Ostatnia prosta

Warto zaznaczyć, że do takiej liczby meczów i minut Bielik zbliżył się w seniorskiej karierze raz – w sezonie 2018/19 w barwach Charlton Athletic na poziomie Ligue One (3. poziom w Anglii). To z pewnością ważna informacja dla wszystkich jego fanów, bo być może Bielikowi w końcu uda się przezwyciężyć problemy zdrowotne, z którymi borykał się przez tyle lat i rozwinąć skrzydła. Jak przekazuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Derby County ma otrzymać za 25-latka około miliona funtów. Do podpisania 3-letniej umowy ma brakować jedynie testów medycznych, ale obecnie nie powinny być one żadnym problemem.

Bielik wciąż ma szansę zostać ważną postacią w reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik zadebiutował w niej już w 2019 roku, ale rozegrał do tej pory tylko 11 spotkań. Zagrał we wszystkich spotkaniach Polski na mistrzostwach świata w Katarze, spędził także 45 minut na boisku w starciu z Czechami w ramach eliminacji EURO 2024. Z Albanią oraz Mołdawią nie zagrał i choć nie brał czynnego udziału w kompromitacji w Kiszyniowie, to po meczu puściły mu nerwy w mediach społecznościowych, za co później musiał przepraszać.