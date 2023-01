Reprezentacja Polski w piłkę nożną nadal nie ma trenera, a w okół posady pozostawionej przez Czesława Michniewicza zaczyna kręcić się coraz to więcej nazwisk. Jednym z nich jest Steven Gerrard, który miał zgłosić się do PZPN. Jak donoszą media, PZPN może mieć jednak problem z tym, co planuje Anglik, gdyż nie chce on z Polakami pracować dłużej, niż przez półtora roku. Wszystko przez fakt chęci wypromowania się i odejścia do reprezentacji Anglii. Czy PZPN pójdzie na ustępstwo względem zamiarów Anglika?

Steven Gerrard ma swój plan względem Polski. PZPN może być niepocieszony

Jak donosi "The Times", praca Gerrarda z reprezentacją Polski może być problematyczna, gdyż były piłkarz Liverpoolu bardzo marzy o tym, aby objąć kadrę Anglii tuż po mistrzostwach Europy w 2024 roku. Aby to osiągnąć, chce zdobyć doświadczenie pracy z kadrą, stąd też pojawił się u niego pomysł, aby popracować z Polakami na półtora roku. Według doniesień medialnych, zawodnik ma ustalić wszystkie szczegóły już na spotkaniu z Cezarym Kuleszą. Czy szef PZPN zdecyduje się na takiego selekcjonera?