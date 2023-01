Legenda reprezentacji Polski ostro o Kuleszy. Chodzi o selekcjonera, nie przebierał w słowach

Włosi zablokowali transfer reprezentanta Polski. Przenosin do legendarnego klubu nie będzie!

Wydaje się, że jesteśmy już coraz bliżej poznania następcy Czesława Michniewicza na stanowisku trenera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza udzielił wypowiedzi, w myśl której stwierdził, że ma już nazwisko osoby, która będzie pracowała z Polakami. Mimo że nie znamy jeszcze ostatecznego wyboru szefa PZPN, to wyznaczył on nowemu trenerowi już cele, a jednym z nich jest awans na EURO 2024. Zdaniem Włodzimierza Lubańskiego, takie ambicje są całkowicie minimalistyczne. Padły mocne słowa.

Włodzimierz Lubański ostro o Kuleszy. Mówi o minimaliźmie

Zdaniem Lubańskiego, wymaganie od kolejnego selekcjonera wyłącznie tego, aby ten osiągnął awans na finały mistrzostw Europy to zdecydowanie za mało. O swoich poglądach legenda polskiej kadry powiedziała w rozmowie z "TVP Sport".

- Awans na Euro 2024, awansem, oczywiście, to ważna rzecz, ale powinno się mieć większe ambicje. Na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy powinno się jechać, żeby coś wygrać. Z samego udziału kadry na wielkim turnieju, to zadowolony jest tylko PZPN, ponieważ zarabia miliony złotych. Nowy selekcjoner musi wlać w naszych piłkarzy wiarę we własne umiejętności, żebyśmy mogli osiągnąć coś więcej - powiedział Lubański w rozmowie z portalem "TVP Sport".