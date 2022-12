Lewandowski był zażenowany zachowaniem Michniewicza? Nowe szczegóły afery premiowej ujrzały światło dzienne

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Trwa wielkie zamieszanie po piłkarskich mistrzostwach świata. Zamiast cieszyć się z pierwszego wyjścia z grupy od 36 lat, Polska żyje aferą z premiami, którą obiecać miał premier Mateusz Morawiecki. W grę miało wchodzić nawet 50 milionów złotych. Czesław Michniewicz informował o tym, że temat podczas zgrupowania miał trwać około 5 minut. Odbiór sytuacji nie był jednak najprawdopodobniej najlepszy.

Temat premii miał zostać poruszony po meczu Polska – Argentyna. Wtedy też zaproponowano podział 80% do 20% na korzyść piłkarzy. Jeden z członków sztabu szkoleniowego anonimowo przyznał, że całą sytuacją miał być zażenowany Robert Lewandowski, kapitan kadry.

- Po meczu z Argentyną na kolacji selekcjoner wywołał temat premii. Zaproponował sposób podziału. Lewandowski był wyraźnie zażenowany, czemu w takim momencie zaczyna się dyskusje o premiach – cytuje anonimowo członka sztabu szkoleniowego Onet.

Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z "Onetem" podkreślał, że piłkarze sami z siebie o żadne pieniądze nie zabiegali. – My niczego nie oczekiwaliśmy, niczego nigdy się nie domagaliśmy i też nie wyciągnęliśmy rąk po publiczne pieniądze. Jest oczywiste, że lepiej, aby w ogóle tego tematu nie było, bo nie jechaliśmy na mundial dla pieniędzy, chcę to jasno powiedzieć. My traktujemy piłkę nożną i reprezentację przede wszystkim jako dumę – mówił wyraźnie Robert Lewandowski.