Losowanie Euro 2024: O której godzinie? Losowanie mistrzostw Europy 2024 KIEDY, GODZINA, O KTÓREJ, DATA. Kiedy losowanie grup Euro 2024

Już dziś losowanie grup Euro 2024. Polscy piłkarze wciąż nie są pewni wyjazdu na przyszłoroczną imprezę w Niemczech. Choć wciąż nie poznano wszystkich uczestników Euro 2024, to już 2 grudnia rozlosowane zostaną grupy turnieju. Fani poznają także terminarz całego turnieju. Losowanie Euro 2024 otworzy także przedturniejową gorączkę, która w Polsce może wystartować w marcu 2024 roku.

- Odnoszę takie wrażenie, że przyszedłem do reprezentacji, były w niej same zwycięstwa, a ja doprowadziłem do momentu, że jest kiepsko. Przypomnę: nie przegraliśmy żadnego z czterech meczów. Może zespół miał trochę wahań, nie wygrał ważnych spotkań, ale pokazuje się z dobrej strony, miał dużo debiutantów i wierzę, że nie będzie takiego splotu okoliczności jak ostatnio, kiedy wypadli piłkarze. Gdybanie nie jest w moim charakterze, ale widać jak na dłoni, ile znaczy Robert Lewandowski. Nie zgodzę się z krytyką, jaka spotkała go za Czechy. Po prostu zabrakło do niego zagrania w odpowiednim momencie – mówił selekcjoner Michał Probierz.

Losowanie Euro 2024: Kiedy i o której godzinie? Euro 2024: Losowanie grup. Data i godzina

Losowanie Euro 2024 odbędzie się w sobotni wieczór w Hamburgu. Do Niemiec wybiera się polska delegacja z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą na czele. Zabraknie tam jednak selekcjonera kadry Michała Probierza. Na losowanie zaproszono jedynie trenerów drużyn, które zapewniły sobie już udział w niemieckim turnieju.

Uczestnicy baraży znajdą się w czwartym koszyku – razem z Włochami, Szwajcarią i Serbią.

Ranking FIFA wszystko mówi, jest progres kadry? Cała prawda o reprezentacji Polski

Zobacz najlepsze memy po ostatnim meczu Polska - Łotwa. Zobacz memy w galerii poniżej.

Podział na koszyki przed losowaniem grup ME 2024:

koszyk 1: Niemcy, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia, Anglia

koszyk 2: Węgry, Turcja, Rumunia, Dania, Albania, Austria

koszyk 3: Holandia, Szkocja, Chorwacja, Słowenia, Słowacja, Czechy

koszyk 4: Włochy, Serbia, Szwajcaria oraz trzy drużyny z baraży

O której godzinie losowanie Euro 2024?

Losowanie Euro 2024 odbędzie się 2 grudnia o godzinie 18:00. Transmisja z losowania Euro 2024 dostępna na TVP Sport i na stronie Sport.tvp.pl. Relacja tekstowa zostanie przeprowadzona także na Sport.se.pl. Zapraszamy!