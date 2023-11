i Autor: Cyfrasport Polska

Orły trenera Michała Probierza

Ranking FIFA wszystko mówi, jest progres kadry? Cała prawda o reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma za sobą fatalne eliminacje EURO 2024. Mieliśmy bez problemów awansować do finałów, ale okazało się to dla polskich piłkarzy zbyt trudnym zadaniem do wykonania. Szansy na promocję na mistrzostwa Europy będziemy szukać w barażach. Słabe wyniki polskiej kadry mają odzwierciedlenie w rankingu FIFA. Jak wypada ekipa Biało-czerwonych w tym zestawieniu?