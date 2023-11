Unai Emery o rewanżu z Legią w Lidze Konferencji. Menedżer Aston Villi mówi o planie i stylu gry

To już przesądzone, Milik odchodzi z klubu! Górnik na wirażu?

Piłkarze Legii znakomicie wystartowali w fazie grupowej Ligi Konferencji. Wygrana u siebie z przedstawicielem Premier League rozniosła się po Europie. - Spróbujemy się zrewanżować za porażkę w Warszawie - powiedział menedżer Unai Emery podczas konferencji, cytowany przez PAP. - Na własnym stadionie piłkarze Legii czuli się mocni i zasłużenie przegraliśmy. Legia zagrała naprawdę dobrze. Dla nas był to dobry przykład trudności, które będziemy napotykać w Lidze Konferencji. Postaramy się narzucić nasz plan i styl gry na boisku, abyśmy mogli zaprezentować pełnię naszych możliwości i umiejętności - wyjawił Hiszpan.

Najtrudniejsza jest rywalizacja w Premier League

Legia jest liderem grupy, a Aston Villa zajmuje drugie miejsce. Oba kluby zgromadziły po dziewięć punktów. Zrinjski Mostar i Alkmaar mają w dorobku tylko trzy punkty. - Obie drużyny będą chciały zrobić kolejny krok do przodu - tłumaczył Unai Emery, cytowany przez PAP. - Przekonamy się, kto wygra rywalizację w naszej grupie. Lepiej jest zająć pierwsze miejsce. Jednak jeśli okaże się, że musimy rozegrać dwa dodatkowe mecze, zaakceptuję to. Najtrudniejsza jest rywalizacja w Premier League. Liga Konferencji to dla nas nowe rozgrywki, ale w Europie zawsze jest trudno - wyznał hiszpański menedżer Aston Villi.

