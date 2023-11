Marcin Bułka zawsze tym się wyróżniał. To zaprowadziło reprezentanta Polski na szczyt

Grę w piłkę traktował jako szansę

Od dawna Marcin Bułka uchodził za utalentowanego bramkarza. Był w Chelsea, w PSG, ale dopiero w Nicei na niego postawiono. I to nie od razu. Co sprawiło, że w końcu się wybił i zaczął grać na miarę możliwości? W Nicei notuje serię dziesięciu meczów w lidze bez straty gola. - Każdy z trenerów dostrzegał jego potencjał - powiedział trener Marek Brzozowski w rozmowie z "Super Expressem". - Było widać, że przy jego warunkach fizycznych i podejściu do treningu, ciężko będzie to popsuć. Charakter, pracowitość, sumienność - to go wyróżniało. Nie miał łatwej ścieżki życiowej, a grę w piłkę traktował jako szansę - dodał.

Ostra reakcja na brutalny faul na Piotrze Zielińskim. Były sędzia nie przebierał w słowach!

Wszyscy wypominali mu to, że tak mało bronił

Szkoleniowiec uważa, że to przebywanie z topowymi piłkarzami sprawiło, że Bułka nabrał pewności siebie i jeszcze bardziej uwierzył w siebie. - Wcześniej wszyscy wypominali mu to, że tak mało bronił - przypomina trener Brzozowski. - Ale przecież on był w Chelsea i PSG, w topowych klubach. To wszystko spowodowało, że teraz bije od niego taka pewność siebie. To efekt tego w jakim środowisku przebywał przez te lata. Obcował z wielkimi piłkarzami. Widać, że jest wyluzowany. Jego nic nie stresuje. Teraz dostał szansę i ją wykorzystuje. Trenował z takimi asami jak Kylian Mbappe czy Neymarem, więc nic go nie rusza w Nicei. Jak był w Chelsea to był pod wrażeniem Thibauta Courtoisa. Zawsze mówi, że to niesamowity bramkarz, najlepszy na świecie. Powtarzał, że to „przekozak”, że nie spotkał tak świetnego golkipera na swojej drodze - zdradził w niedawnej rozmowie z naszym portalem.

Rozpędzony lider ekstraklasy pobije mistrza? "Śląsk jest jak lew, który pokazuje pazury"

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Jan Tomaszewski grzmi na reprezentację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.