Rozpędzony lider ekstraklasy pobije mistrza? "Śląsk jest jak lew, który pokazuje pazury"

Kosta Runjaić o menedżerze Aston Villi, co za słowa! Trener Legii na to zwrócił w stylu pracy Hiszpana

Dokonania Śląska w tej rundzie nie są przypadkowe. Lider może pochwalić się serią trzynastu meczów bez porażki. Ponadto wrocławska ekipa straciła tylko trzynaście goli. To najlepszy wynik w lidze. - Śląsk to drużyna wojowników. Robimy wszystko, aby tylko zapobiec stracie gola - tłumaczy nam Aleks Petkow, który latem dołączył do wrocławskiego klubu. - Każdy walczy i wygląda to tak, jakby był za to gotowy umrzeć. Ogromny wkład ma nasz bramkarz Rafał Leszczyński. Nie wiem, jak prezentował się wcześniej, ale w tej rundzie jest wyjątkowy. W mojej ocenie robi nieprawdopodobne rzeczy, a jego interwencje są niesamowite. Może rozgrywa właśnie sezon życia. W ostatniej kolejce obronił przecież rzut karny - przypomina reprezentant Bułgarii.

Co za forma hiszpańskiej gwiazdy lidera! Erik Exposito prowadzi Śląsk po tytuł?

Obecnych wyników nie byłoby także bez Erika Exposito, który z 13 golami prowadzi w wyścigu o koronę króla strzelców. Hiszpański napastnik jest motorem napędowym wrocławian. - Erik to lider, który ciągnie nas do przodu. Jego skuteczność przekłada się na nasze osiągnięcia. Trzeba zaznaczyć, że drużyna mu w tym pomaga. Nasz wysiłek nie idzie na marne. Jest kapitanem nie tylko na boisku, ale i poza nim. Bez niego nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy - dodaje.

Marcin Bułka w pogoni za rekordem we Francji. Statystyki nie kłamią, to musi zrobić bramkarz Nicei

W niedzielę przed Śląskiem poważny egzamin. Do Wrocławia przyjeżdża Raków. - Trener Jacek Magiera nie musi nas dodatkowo nakręcać i motywować - mówi Petkow. - Wiadomo, jaka jest siła mistrza Polski, ale niczego się nie boimy. Szanujemy Raków, bo to bardzo dobra i wartościowa drużyna. Jednak po raz kolejny chcemy pokazać na co nas stać. Chcemy pokazać, że w tym momencie to Śląsk jest lepszy - zapowiada.

Mistrzostwo odjeżdża coraz bardziej Legii? Josue mówi wprost, co musi zrobi wicemistrz, jasna deklaracja kapitana

Na mecz z Rakowem sprzedano wszystkie bilety. Podobnie było podczas spotkania z Legią, gdy gospodarze rozbili kandydata do tytułu, wygrywając 4:0. - Nie wiem, czy z Legią był to nasz najlepszy mecz w rundzie – zastanawia się. - Wiem za to, że pod względem emocji działo się wiele. To był piękny wieczór, bo pokonaliśmy faworyta przy pełnym stadionie. Uradowaliśmy naszych kibiców tym zwycięstwem. Nie mam nic przeciwko temu, abyśmy powtórzyli to z Rakowem. Nie pękniemy przed mistrzem – podkreśla.

Bartosz Kapustka wrócił na dobre? Trener Legii mówi o pasji, osobowości i energii gwiazdy

Śląsk zapewnił sobie mistrzostwo półmetka. Czy sięgnie po tytuł? - Byliśmy kiedyś z Erikiem Exposito we wrocławskim ZOO – przypomina Bułgar. - Tak mi się teraz skojarzyło, że Śląsk w tej rundzie to taki lew, który zawsze może pokazać pazury. - Każdy w zespole, w klubie chce być zwycięzcą. Czuję dumę i radość z tego, co zrobiliśmy. Jesteśmy na czele, ale zawsze liczy się to, co będzie na koniec sezonu. Nigdy nie byłem mistrzem. Nie ukrywam, że chciałbym nim zostać, tak jak każdy w zespole - deklaruje Petkow.

Josue o oprawie kibiców z okazji urodzin „Żylety”. Tak kapitan Legii zareagował na to wydarzenie

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Jan Tomaszewski grzmi na reprezentację Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.