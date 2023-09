Łukasz Piszczek mocno zareagował na wywiad Lewandowskiego. Kapitan zakończy karierę? Zasiał ziarno niepewności

Grosicki nie hamował się, żeby napisać to do Lewandowskiego. Wyciekła treść wiadomości. Jednoznaczny przekaz piłkarza

Robert Lewandowski w rozmowie z Mateuszem Święcickim przerwał milczenie i stanowczo jak nigdy odniósł się do ostatnich trudnych miesięcy. Jako kapitan wrócił do głośnego tematu afery premiowej, wypowiedział się o aferach w PZPN, a także poruszył kwestię mentalności reprezentacji Polski. - Moim zdaniem problemem kadry jest to, że nie ma w niej osobowości. Nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, a osobowości na boisku, które w pewnych momentach obudzą zespół i zainterweniują tak, żeby nie było później problemów. Nie chciałbym, żeby kadrowicze się chowali. Chcę, żeby brali odpowiedzialność - powiedział "Lewy". Jego słowa wywołały olbrzymie poruszenie, a głos zabrał między innymi Łukasz Piszczek, który przez wiele lat dzielił szatnię z 35-latkiem i spędził w kadrze mnóstwo czasu.

Piszczek mocno o wywiadzie Lewandowskiego. Zasiał ziarno niepewności

- Poruszył wiele wątków, które nie były najlepsze i wypowiedział się bardzo konkretnie. To jest osoba, która powinna zająć stanowisko w różnych tematach i zrobił dobrze, że powiedział to, co czuje - zaczął Piszczek na antenie Viaplay. Nie wszystko mu się jednak podobało. - Chciał wstrząsnąć całym środowiskiem i całą drużyną. Robert mówi, że kadrze brakuje osobowości. Ja bym może nie szedł tak daleko, bo on też jest częścią drużyny i kapitanem. Jeśli ma coś takiego do powiedzenia, to powinien to powiedzieć w szatni.

Zdaniem byłego kolegi Lewandowskiego z kadry i Borussii Dortmund, wywiad ten może być punktem zwrotnym w jego reprezentacyjnej karierze. - Robert mocno punktował, że wiecznie jest wytykany, że musi wziąć odpowiedzialność. Ale czego też się spodziewać? Jednak jesteś zawodnikiem, który od lat gra na najwyższym poziomie. Może chciał dać znać, że jest tym zmęczony. Możliwe, że jest to początek, by tę karierę w reprezentacji wygasić - podsumował Piszczek.