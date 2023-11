Marcin Bułka się nie zatrzymuje! Bramkarz Nicei z rekordową serią bez straty gola

Nie miał okazji, aby się wykazać

Bułka rozgrywa drugi sezon w barwach Nicei. W poprzednim pełnił rolę zmiennika, ale w obecnych rozgrywkach jest liderem zespołu, który otwiera tabelę Ligue 1. Nicea jeszcze nie przegrała w tym sezonie. Może pochwalić się najlepszą defensywą. Straciła tylko cztery gole. Duża w tym zasługa polskiego bramkarza, który notuje niesamowitą serię. Po raz kolejny nie dał się pokonać, tym razem w meczu z Montpellier. Szczęście jest przy nim, bo w pierwszej połowie gospodarze trafili w słupek. Jednak w tym spotkaniu rywale za bardzo nie dawali mu okazji do tego, aby mógł się wykazać.

Krzysztof Piątek przebudził się w Turcji na dobre? „Zawsze był głodny i pazerny na gole” [ROZMOWA SE]

Seria bez straty gola budzi podziw

W efekcie to już jego dziewiąty mecz w tym sezonie na zero z tyłu. Seria jest imponująco: w siedmiu spotkaniach z rzędu rywale nie znaleźli sposób na obronę Nicei i polskiego bramkarza. Bułka został doceniony przez nowego selekcjonera Michała Probierza i znalazł się wśród powołanych na mecze z Czechami (eliminacje EURO 2024) i Łotwą. Wcześniej do kadry powołał go także trener Fernando Santos na wrześniowe zgrupowanie. Bułka był obecny także na październikowym zgrupowaniu. Jednak nie dane mu było zadebiutować. Może po ostatnich wyczynach dostanie szansę pokazania się podczas listopadowych meczów.

Wielkie zmiany w życiu gwiazdy Rakowa Częstochowa! Partnerka Ivi Lopeza wszystko ujawniła

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej