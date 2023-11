Wielkie zmiany w życiu gwiazdy Rakowa Częstochowa! Partnerka Ivi Lopeza wszystko ujawniła

Horror we Wrocławiu

Ivi Lopez do Polski trafił przed trzema laty. W barwach Rakowa dwa razy był wicemistrzem, a w ostatnim sezonie sięgnął po upragniony tytuł. W kolekcji ma także dwa Superpuchary, dwa Puchary Polski. Sięgnął także po koronę króla strzelców. Jednak w tym sezonie Raków musi sobie radzić bez niego. Hiszpan doznał kontuzji kolana przed startem rozgrywek. Do treningów wróci zapewne dopiero w przyszłym roku.

Niebawem w jego życiu dojdzie do zmiany. Jego ukochana Sheyla Felguera jest w ciąży. Radosną nowiną podzieliła się w mediach społecznościowych, gdzie opublikowała wspólne zdjęcie z Ivi Lopezem. Para pokazała zdjęcie USG. "Nie możemy być bardziej szczęśliwi. Będziemy rodzicami. To najpiękniejsza wiadomość, którą możemy mieć. Zaczyna się nowy etap pełen nadziei na stworzenie naszej rodziny. To naprawdę sprawia nam radość" - napisała Sheyla Felguera w mediach społecznościowych.

Partnerka gwiazdy Rakowa pochodzi z Walencji. To właśnie jej dedykował serduszka, które pokazywał po każdym strzelonym golu. Poznali się, gdy Ivi występował w Levante. Sheyla interesuje się modą. Mają wspólne pasje. Jedną z nich są podróże. W rozmowie z naszym portalem przyznali, że najlepiej odpoczywa im się na Ibizie. Uwielbiają taniec.

