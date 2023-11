Jacek Magiera o bohaterze Śląska Wrocław. Mówi o metamorfozie, wejściu na wyższy poziom

Potrafi być niezauważalny

Piotr Samiec Talar był bohaterem meczu z Legią. Wtedy strzelił gola i miał dwie asysty. W starciu z ŁKS-em wszedł w drugiej połowie. Dał dobrą zmianę, bo to właśnie on strzelił zwycięskiego gola w doliczonym czasie. To cenna bramka, bo dzięki niej Śląsk ponownie zasiadł na fotelu lidera. - Jestem pod wrażeniem tego, jak Piotrek prezentuje się w tym sezonie - powiedział trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny portal wrocławskiego klubu. - Ma znakomite statystyki: trzy gole, pięć asyst. Gdyby na boisku biegał tak, jak Nahuel, Bejger czy Janasik, to mówilibyśmy o drużynie narodowej. Ma swój sposób, czasem jest niezauważalny. Stąd różnie na niego patrzyliśmy - opisywał podopiecznego.

Trener Magiera przyznał, że gracz Śląska zrobił duży progres. - To jednak wartościowy piłkarz - zaznaczył Magiera. - Przeszedł ogromną metamorfozę. Wszedł na wyższy poziom. Chcemy, aby to kontynuował. Jest otwarty, chce pomagać zespołowi. To jego pierwszy rok po grze jako młodzieżowiec i dobrze, że ma takie momenty - komplementował zawodnika szkoleniowiec lidera ekstraklasy, cytowany przez klubowe media.

