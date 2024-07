i Autor: Cyfrasport Mateusz Bogusz

Co za akcja, co za bramka!

Mateusz Bogusz znów to zrobił, to po prostu niewiarygodne! Kosmiczny gol polskiej gwiazdy MLS [WIDEO]

Wprawdzie nie znalazł się w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy, ale najwyraźniej ta sytuacja mocno go zmobilizowała. Mateusz Bogusz bryluje w Ameryce. Znów to zrobił, to po prostu niewiarygodne! Kosmiczny gol polskiej gwiazdy MLS. To koniecznie trzeba zobaczyć.