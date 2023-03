MEMY po Czechy - Polska. Blamaż Polski w Pradze. Załamani kibice jak... Marian Paździoch

Co to miało być?!

Nie tak to miało wyglądać! Biało-czerwoni polegli w meczu z Czechami 1:3, tracąc dwie bramki w niecałe 130 sekund od pierwszego gwizdka sędziego. Pierwsze trafienie padło zanim na zegarze upłynęło choćby 30 sekund... Wściekły Fernando Santos wymachiwał rękami przy linii bocznej, ale na nic się to zdawało. Po końcowym gwizdku trzy punkty dopisane zostały na konto Czechów. Nie wyglądało to dobrze. Nasza defensywa prezentowała się po prostu fatalnie!

Biało-czerwoni polegli 1:3 w meczu z Czechami i trzeba to zaliczyć jako wielką klęskę. Śmiech przez łzy? To domena internautów, którzy jak zwykle nie zawiedli i przygotowali liczne memy. Znakomicie reagowali też w mediach społecznościowych. Zebraliśmy dla was najlepsze memy i reakcje z Twittera. Zobaczycie je w galerii poniżej!