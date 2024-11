Dariusz Szpakowski ostrzega przed meczem z Portugalią. Na to musimy koniecznie uważać! Zero wątpliwości!

Mecz Portugalia – Polska zbliża się wielkimi krokami. Jak podkreślał selekcjoner, reprezentacja Polski wystąpi w tym spotkaniu w możliwie najsilniejszym składzie. Udzielają się oczywiście emocje i stres, dlatego Michał Probierz postanowił oderwać się na chwilę od zgiełku meczowego, udając się do najsłynniejszej w Portugalii, a także jednej z najbardziej znanych na całym świecie księgarni.

Michał Probierz z wizytą w ulubionej księgarni J. K. Rowling

„Livraria Lello” to miejsce okryte blaskiem sławy głównie dzięki pisarce J. K. Rowling, którą podobno właśnie to miejsce zainspirowało do napisania Harry’ego Pottera. Dziś to miejsce aż kipi od książek o tym słynnym czarodzieju, w różnych językach. Każdy chce zobaczyć słynne, neogotyckie schody, które były inspiracją dla ulicy Pokątnej w Harrym Potterze. A jak wyglądała wizyta Probierza?

- Był u nas w środę. Sprzedałam mu kilka książek. To bardzo miły pan. Rozmawialiśmy o meczu. Życzył nam, Portugalczykom, szczęścia. Ale i ja życzyłam tego samego jego drużynie. Dopóki to będzie gra fair, będzie super. Kupił kilka książek, ale nie był to Harry Potter – mówi nam jedna z pracownic tej biblioteki.

Michał Probierz przed meczem poszedł na zakupy do słynnej księgarni, w której powstawał Harry Potter. Sprzedawczyni opowiada o wizycie selekcjonera

To ostatnia kolejka rozgrywek Ligi Narodów. Szanse na wyjście z grupy i grę w ćwierćfinale są niewielkie. Na pewno dużo mniejsze, niż na spadek do Dywizji B, który wciąż poważnie Polakom grozi. Dlatego jakakolwiek zdobycz punktowa Polaków w Porto, może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o utrzymanie.

- Nie zgodzę się z tym, że nasz pierwszy pojedynek z Portugalią, w Warszawie, był jednostronny – powiedział na konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz. - Mamy kilka zagrożeń kartkowych, ale zagramy możliwie najsilniejszym składem. W piłce nożnej liczy się dzisiaj, a nie jutro – dodał selekcjoner Michał Probierz.