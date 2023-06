Mołdawia - Polska SKŁADY. Znamy wybory Fernando Santosa! Tak Polska zagra z Mołdawią!

Losowanie grup eliminacji mistrzostw Europy 2024 było dla polskiej reprezentacji niebywale szczęśliwie. Udało się uniknąć największych europejskich potęg i biało-czerwoni są głównym faworytem do awansu. Szybko przekonali się jednak, że nawet teoretycznie łatwa grupa może zaskoczyć. Polacy przegrali w pierwszym spotkaniu z Czechami, a następnie po trudnym boju pokonali Albanię.

Mołdawia - Polska SKŁADY. Fernando Santos zdecydował

W trzecim spotkaniu Polacy zmierzą się z Mołdawią. I nie jest tajemnicą, że to zespół prowadzony przez Fernando Santosa będzie zdecydowanym faworytem rywalizacji. Pytaniem, które kibice zadawali sobie przed meczem było to, jakim składem wyjdą biało-czerwoni. Rzecz jasna kilka nazwisk w wyjściowej jedenastce było pewnych, a co do niektórych pozycji były znaki zapytania.

Na nieco ponad godzinę przed spotkaniem Fernando Santos ogłosił skład na mecz z Mołdawią. Na murawie od pierwszych minut zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, czy Jakuba Kiwiora. Ponadto Portugalczyk zdecydował się na ustawienie z dwoma napastnikami i obok "Lewego" zagra Arkadiusz Milik.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią:

Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, D. Szymański, Piotr Zieliński, S. Szymański, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

