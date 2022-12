Na mundialu nie zawiódł. Teraz na reprezentanta Polski zarzuca sieci legendarny szkoleniowiec

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Senol Gunes w 2002 roku zafundował tureckiej reprezentacji największy sukces w jej historii, doprowadzając ją do trzeciego miejsca w świecie. Po raz drugi do tej samej – reprezentacyjnej – rzeki wszedł w roku 2019. Tym razem jednak występ na Euro 2020 okazał się dla jego podopiecznych bolesny: przegrali wszystkie trzy mecze fazy grupowej. We wrześniu 2021, po porażce w eliminacjach katarskich MŚ z Holandią (1:6), Gunes został zwolniony z funkcji selekcjonera. Rok później – też po raz drugi w karierze – podjął pracę w Besiktasie Stambuł, z którym wcześniej dwukrotnie (2016 i 2017) sięgał po triumf w Süper Lig.

Besiktas przeżywa trudne chwile; obecnie w tabeli plasuje się dopiero na 8. miejscu. Na dodatek jeden z motorów napędowych drużyn, Rachid Ghezzal, w październiku nabawił się urazu i – jak twierdzą miejscowe media – jeszcze co najmniej do lutego jego nazwisko wpisywane będzie w rubrykę „kontuzjowani”. I właśnie następcą reprezentanta Algierii miałby – według pomysłu Gunesa – zostać Przemysław Frankowski! Tak przynajmniej donosi portal sabah.com.tr, sugerujący ewentualność wypożyczenia Polaka już w najbliższym okienku transferowym.

Frankowski od półtora roku reprezentuje barwy RC Lens, z którym związany jest kontraktem do końca czerwca 2026. W bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem drużyny, która po 15 seriach gier plasuje się na pozycji wicelidera, z pięciopunktową stratą do PSG i taką samą przewagą nad Rennes. Przeprowadzka nad Bosfor nie byłaby więc najpewniej postrzegana jako krok w przód w jego karierze.

