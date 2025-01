Nagłe wieści o Czesławie Michniewiczu nadeszły 6 stycznia! Jest blisko nowej pracy

Arkadiusz Milik walczy z kolejnym urazem i ogromnym pechem. To on zajmie miejsce Polaka w Juventusie Turyn?

Nagłe wieści o nowej pracy Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz z reprezentacją Polski pożegnał się po mundialu w Katarze. Wraz z końcem 2022 roku skończyła się jego umowa, która nie została przedłużona. Były selekcjoner przez pół roku pozostawał bezrobotny, aż w końcu niespodziewanie przyjął ofertę z Arabii Saudyjskiej. W Abha Club spędził jednak niespełna 4 miesiące i już po 9 meczach został zwolniony. Od października 2023 do lipca 2024 r. pozostawał bez pracy, a tuż przed finałem Euro 2024 zaskoczył, podpisując kontrakt w Maroku. Z FAR Rabat pożegnał się jednak jeszcze szybciej niż z saudyjskim klubem - po 3 miesiącach, w trakcie których poprowadził zespół w 13 meczach. Od października jest bezrobotny, ale to może się niedługo zmienić!

Jan Tomaszewski dosadnie po debiucie Wojciecha Szczęsnego. Laporta wdeptany w ziemię. Padły mocne słowa

Portal "Fennec Football" informuje, że Michniewicz znalazł się na celowniku algierskiego klubu JS Kabylie. Jest to o tyle zaskakujące, że 14-krotny mistrzowie kraju zajmują obecnie pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Rozegrali co prawda jeden mecz więcej od drugiego Paradou, prowadząc z przewagą 2 punktów. Prowadzący drużynę Abdelhak Banchikha miał jednak złożyć rezygnację, a jego następcą może zostać właśnie były selekcjoner reprezentacji Polski. Dziennikarze "Fennec Football" informują, że dyrektor generalny Nabil Hantout zaproponował Michniewicza podczas spotkania zarządu.

Za polskim trenerem ma przemawiać doświadczenie z mundialu w Katarze, a także ostatni epizod w marokańskim FAR Rabat. Tym razem może trafić do innego kraju leżącego w północnej Afryce, w którym można wyróżnić inny polski akcent. W latach 1977-1991 drużynę tę prowadził bowiem Stefan Żywotko. JS Kabylie to 14-krotny mistrz Algierii, ale ostatni tytuł świętował w 2008 roku. Celem na najbliższe miesiące jest wywalczenie upragnionego tytułu, a najbliższe dni wyjaśnią, czy pod wodzą Michniewicza.