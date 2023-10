Nareszcie! Kibice Biało-Czerwonych czekali na tę chwilę z niecierpliwością, nadzieje związane z tym piłkarzem są wielkie

Już raz ośmieszył polską kadrę, zrobi to znowu? Mołdawia mobilizuje się na Polaków

Z Puszczy do reprezentacji

To dlatego Czesław Michniewicz stracił pracę? Ujawniono nowe fakty, ten gest znaczył bardzo wiele

To on zastąpi Grzegorza Krychowiaka w kadrze? Legenda nie ma wątpliwości, padły bardzo mocne słowa

To jedna z najdłuższych rehabilitacji po koszmarnej dla każdego sportowca kontuzji, czyli zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Z tego powodu Moder stracił oczywiście mundial w Katarze, a później – także całą wiosnę 2023. Kibice polskiej reprezentacji wielokrotnie dawali wyraz swej nadziei na powrót zawodnika na boisko, postrzegając w nim zawodnika mogącego odmienić fatalny obraz polskiej kadry w tym roku.

Na Modera w koszulce z orzełkiem – do tej pory ma na koncie 20 występów reprezentacyjnych i dwa gole – trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie nieoficjalne wieści o powrocie polskiego pomocnika do regularnych treningów z drużyną potwierdził jego klub wpisem na Twitterze. „Świetnie cię widzieć, Kuba!” - takie słowa wieńczą opis fotki, zamieszczonej na profilu Brighton & Hove Albion. Moder – to kolejna część opisu – „rozciąga prawą nogę, wspierając się na ramieniu Joao Pedro dla utrzymania równowagi”.

Jego kolegów już w czwartek czeka wyjazdowe spotkanie 2. kolejki Ligi Europy z Olympique Marsylia. W Premier League ich najbliżsi rywale też będą bardzo wymający: 8 października zagrają z Liverpoolem, 21 października z Manchesterem City.