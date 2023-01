Odnosił sukcesy ze Szwajcarią, poprowadzi Polaków? Na te detale zwraca uwagę Vladimir Petković

Uwielbia włoski styl gry

- Szkoleniowiec bardzo lubi ten włoski styl, przywiązanie do szczegółów i detali, tak charakterystyczne dla trenerów z Serie A - powiedział nam niedawno Marius Stankevicius, który pracował z Petkoviciem w Lazio Rzym. - Jest to kolejny atut przemawiający na korzyść Szwajcara. Poza tym jest bardzo komunikatywny. Biegle posługuje się pięcioma językami obcymi, w związku z tym spokojnie będzie w stanie porozumieć się z wszystkimi polskimi zawodnikami. To bardzo dobrze przygotowany trener co potwierdzają jego wyniki, które osiągał tam, gdzie pracował. Każdy zespół pod jego wodzą dokonał progresu, co tylko potwierdza, że jest wyjątkowym specjalistą - tak charakteryzował Szwajcara.

Potrafi przykręcić śrubę

Litwin docenia warsztat trenerski Petkovicia. Zwrócił uwagę na jego temperament. - On jest bardzo spokojną osobą, spokojną, ale stanowczą - wyliczał. - Zawsze umiejętnie argumentował swoje zdanie, miał wszystko do perfekcji przygotowane. Kapitalną pracę wykonywali także jego asystenci, zawsze miał przygotowane trafne i ciekawe analizy. Poza tym jako człowiek doskonale odczytywał nastroje w grupie. Kiedy była taka potrzeba, „przykręcał śrubę”, ale kiedy ktoś miał jakiś problem zawsze stal z ręką wyciągniętą do pomocy. Z pewnością jeden z najlepszych szkoleniowców z którymi przyszło mi współpracować - podkreślił trener kadry Litwy do lat 21.