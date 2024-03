Oficjalny komunikat PZPN w sprawie Casha i Frankowskiego! Nie jest dobrze, kibice mogą być zmartwieni!

Jan Bednarek o awansie do finału, meczu z Walią. Tak wytłumaczył błąd z Estonią [WIDEO]

Matty Cash i Przemysław Frankowski zmartwili kibiców reprezentacji Polski. Kadrowicze nie dokończyli meczu z Estonią i jasnym stało się, że zmagają się z kontuzjami. Ich stan podsumował Polski Związek Piłki Nożnej, który zamieścił oświadczenie w sprawie zdrowia piłkarzy. Wiemy, czy będą oni w stanie zagrać z Walią.

Co z Mattym Cashem i Przemysławem Frankowskim? Kibice mogą się zmartwić!

Już we wtorek Polska rozgrywać będzie mecz przeciwko Walii. Okazuje się, że występ Matty'ego Casha będzie wykluczone, a sam piłkarz udał się do Anglii w celu leczenia. Lepiej przedstawia się sytuacja Frankowskiego, którego udział, mimo kontuzji, jest możliwy.

- Matty doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, lecz wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu i meczu przeciwko Walii. Matty powróci do Anglii, gdzie będzie przechodził leczenie – komentuje lekarz kadry Jacek Jaroszewski.

– Przemek Frankowski doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, iż uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Przemek zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia – dodał.