Szykuje się zaskakujący powrót do reprezentacji. Pierwsze podejście było fatalne

Świetny występ Oyedele w ćwierćfinałowych spotkaniach Ligi Konferencji przeciwko Chelsea FC sprawił, że zawodnik trafił na listy obserwacyjne kilku klubów z Anglii. Legia może spodziewać się ofert, jednak połowa ewentualnej kwoty transferu trafi do Manchesteru United — taki zapis widnieje w umowie między klubami.

Powołania dla dwóch legionistów

O planowanym powrocie pomocnika do reprezentacji wypowiedział się Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego: — Do kadry wróci Maxi Oyedele, to nie powinno nikogo dziwić. W ostatnim czasie prezentował tak dobrą formę, że można go było porównywać do Roberta Lewandowskiego. On również był kiedyś łączony z transferem do Szachtara — powiedział dziennikarz.

Oyedele debiutu w kadrze nie może zaliczyć do udanych. Zagrał od pierwszej minuty w spotkaniu Ligi Narodów z Portugalią (1:3), ku zaskoczeniu wszystkich kibiców i ekspertów. Zagrał bardzo kiepskie 66 minut, po czym bez żalu został zmieniony przez Jakuba Modera.

To jednak nie koniec powołań dla zawodników Legii. Jan Ziółkowski, młody obrońca stołecznego klubu, ma dołączyć do reprezentacji U-21, która w czerwcu rozegra mecze w ramach mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.

Seniorska kadra narodowa w czerwcu zmierzy się w Helsinkach z Finlandią w walce o awans na mistrzostwa świata, a następnie rozegra towarzyskie spotkanie z Mołdawią w Chorzowie.