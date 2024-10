Orły Górskiego będą mieć swoje święto podczas wielkiej ceremonii PZPN

Wojciech Szczęsny wprost o powrocie do reprezentacji. To cios dla wielu fanów, uciął wszelkie spekulacje, jaśniej się nie dało

Przez te 105 lat Polski Związek Piłki Nożnej przeszedł sporą drogę, obecnie odpowiadając za działanie 17 reprezentacji kobiet i mężczyzn, organizując rozgrywki Puchar Polski i lig od - od zaplecza ekstraklasy po sam dół piłkarskiej hierarchii. Od dłuższego czasu władze federacji przygotowują wielkie wydarzenie, mając na celu uświetnić lata tradycji.

Udział w zaplanowanej na 3 grudnia konferencji potwierdziło wiele delegacji z zagranicy, również goście z najwyższych władz FIFA i UEFA. – Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony władz FIFA oraz UEFA. Dzięki temu możemy liczyć na obecność najważniejszych przedstawicieli światowego futbolu. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych federacji piłkarskich, jak również reprezentantami FIFA oraz UEFA. Obchody 105-lecia przewidują aktywny udział osób, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju piłki nożnej w naszym kraju –trenerów, sędziów, przedstawicieli klubów piłkarskich, organizatorów rozgrywek na poziomach regionalnych oraz osób odpowiedzialnych za piłkę dzieci i młodzieży – komentuje dla serwisu "Łączy Nas Piłka" Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Uhonorują „Orły Górskiego”

Jednym z głównych punktów programu będzie uhonorowanie 50. rocznicy medalu mistrzostw świata, który na turnieju w RFN zdobyła reprezentacja prowadzona przez Kazimierza Górskiego, od lat honorowego prezesa PZPN.

Wszystkie szczegóły związane z wydarzeniem będą sukcesywnie ogłaszane w komunikatach publikowanych na portalu PZPN.PL oraz Łączy Nas Piłka.