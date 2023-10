Paragon grozy na Wyspach Owczych. Cena chleba? Przecieraliśmy oczy ze zdumienia!

Trudno w to uwierzyć, już ponad ćwierć wieku polscy kibice czekają na taki moment. Probierzowi się uda?

Od kilku dni na Wyspy Owcze nadciągali kolejni polscy kibice, którzy chcieli na żywo obejrzeć czwartkowy mecz eliminacji do Euro 2024. Mecz to jedno, a głód to drugie. Oczywiście, w stolicy kraju, Thorshavn, nie brakuje restauracji, również takich z lokalnym jedzeniem. Wizyta w takowej może jednak mocno wydrenować portfel, bo za dwudaniowy obiad z napojem zapłacić trzeba nawet równowartość 500 złotych!

Wyspy Owcze - Polska. Paragon grozy na Wyspach Owczych

Jeśli kibice nie mają ochoty na „500 -”, muszą wybrać się do sklepu, gdzie będzie nieco taniej, ale wciąż drogo. Przykłady? Za zwykły bochenek chleba trzeba zapłacić w przeliczeniu na złotówki aż 23 zł! Kostka sera to 15 zł, mała paczka szynki 7 zł, mleko 8 zł, a kostka masła – 13 zł. Pomidory sprzedaje się co ciekawe na sztuki, jedna kosztuje ponad 2 zł. W koszyku kibica znalazły się też zapewne chipsy (12,50 zł), Coca-cola (17,50), czy woda (8 zł).

Jakub Kwiatkowski po przylocie kadry na Wyspy Owcze