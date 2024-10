Piotr Zieliński wypalił z grubej rury o Robercie Lewandowskim! Wydało się, co naprawdę o nim myśli. Słowa, o których będzie głośno

To właśnie tam Grzegorz Lato wysyła Michała Probierza. Selekcjoner ma do wykonania poważną misję [ROZMOWA SE]

Na początku ostatniego meczu z Chorwatami zarówno reprezentanci Polski, jak i kibice biało-czerwonych mogli się przekonać, jak wyglądałaby gra kadry bez Roberta Lewandowskiego, który ze względu na lekki uraz wszedł na murawę dopiero po godzinie gry. Kiedy już napastnik FC Barcelony pojawił się murawie, po raz kolejny pokazał swoją klasę i nawet pomimo bandyckiego ataku na jego nogę, nie tylko kontynuował spotkanie, ale dalej był z jednym z najważniejszych elementów ekipy Michała Probierza. To, co na co dzień wyprawia na murawie "Lewy". pomimo jego wieku sprawia, że wielu klasowych napastników kiwa głową z uznaniem i komplementuje polskiego napastnika. Nie inaczej jest w przypadku Piotra Zielińskiego, który w ostatnim obszernym wywiadzie na kanale "Foot Truck" miał okazję powiedzieć, co naprawdę myśli o Lewandowskim. Komplementów co niemiara.

- Kurczę, powiedzmy sobie szczerze - on ma chyba wszystko i doskonalił to. Tytaniczna praca, którą wykonuje. To, jak wygląda... Technicznie jest dobry. Umówmy się, no ma wszystko. - rozpływał się "Lewym" pomocnik reprezentacji Polski. - Takiego drugiego Lewandowskiego w Polsce, no za naszych czasów chyba już nie dożyjemy. To, co robi - jakie liczby wykręca... Tylko możemy się cieszyć, że mamy takiego gościa. Ja się cieszę, że mam z nim okazję grać w kadrze tyle lat i podziwiać go. - dodał po chwili zwracając uwagę na fakt, że napastnik FC Barcelony jest fenomenem w skali naszego kraju.

Na kapitana reprezentacji Polski i jego świetną formę, którą ten pokazuje od początku sezonu 2024/2025 liczą przede wszystkim kibice FC Barcelony, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami El Clasico. Jak doniósł portal "sport.pl", Lewandowski jest już po szczegółowych badaniach, które co prawda wykluczyły większy uraz, jednak pod kolanem powstał jednak krwiak i bolesne stłuczenie. Nie wiadomo więc, czy Polak będzie w stanie zagrać w najbliższy weekend z Seviilą. Spotkanie z Realem z kolei odbędzie się 26 października.