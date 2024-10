Tak naprawdę wygląda teraz kolano Roberta Lewandowskiego. Żona przypadkiem to pokazała, nic się nie ukryło

To właśnie tam Grzegorz Lato wysyła Michała Probierza. Selekcjoner ma do wykonania poważną misję [ROZMOWA SE]

Robert Lewandowski nie był może pierwszoplanową postacią w meczu z Chorwacją, ale jego wejście na boisko miało duże znaczenie. To on dobrze opanował piłkę w 68. minucie spotkania i odegrał ją do Szymańskiego, który zdobył bramkę na 3:3. Później wywalczył też czerwoną kartkę dla bramkarza rywali, co zdecydowanie ułatwiło dalszą grę od 76. minuty, jednak ostatecznie nie przełożyło się na kolejne bramki. Sytuacja z Livakoviciem mogła skończyć się niezwykle źle dla kapitana reprezentacji Polski, który ucierpiał w tym starciu i po zakończeniu meczu mocno kulał na prawe kolano. Wielu kibiców mogło zastanawiać się, czy napastnik będzie w stanie grać w nadchodzących, bardzo ważnych meczach FC Barcelona.

Uraz Lewandowskiego niegroźny? Polak wciąż z opatrunkiem na nodze

Jak przekazał wcześniej portal Sport.pl, Robert Lewandowski jest już po badaniach medycznych i nie wykazały one uszkodzeń ważniejszych tkanek, pod kolanem powstał jednak krwiak i bolesne stłuczenie. Wszystko zależy więc od tego, jak szybko krwiak i ból ustąpią, a przecież już 20 października mecz z Sevillą. Na zdjęciu, które udostępniła Anna Lewandowska, widać, że Robert Lewandowski ma na prawej nodze wielki opatrunek! To pokazuje, że napastnik wciąż musi bardzo uważać, by nie urazić uszkodzonego kolana i dopiero za parę dni dowiemy się, czy wystąpi on w nadchodzącym starciu w LaLiga. Warto pamiętać, że już 23 października Barcelona zagra mecz z Bayernem w Lidze Mistrzów, a kolejne trzy dni później, 26 października, wielkie starcie w lidze z Realem Madryt.