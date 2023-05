Po zobaczeniu, w co ubrała się Marina Łuczenko-Szczęsna, szczęki zbieraliśmy z podłogi. Dumnie odsłania ciało i pręży skąpo odziany biust

Nie do wiary, jak naprawdę żyje Mateusz Borek! Wprowadził restrykcyjne zasady, wielu nie wytrzymałoby tak na dłuższą metę

Marina Łuczenko-Szczęsna bardzo często pojawia się w mediach i to nie tylko ze względu na to, że jest żoną bramkarza reprezentacji Polski. 33-latka jest przede wszystkim piosenkarką i jej utwory cieszą się sporą popularnością na YouTubie, czy innych platformach z muzyką. Co więcej, Marina Łuczenko-Szczęsna pojawia się również podczas wydarzeń show-biznesowych i nierzadko zachwyca fotoreporterów oraz swoich fanów. Zwłaszcza jeśli mówimy o wybieranych przez nią kreacjach. Podczas prezentacji najnowszej kolekcji H&M także zdecydowała się na odważną stylizację.

Marina Łuczenko-Szczęsna odsłoniła ciało. Jej kreacja zniewala i zachwyca zarazem. Co za strój!

Marina Łuczenko-Szczęsna zdecydowała się na strój odsłaniający jej zgrabne ciało. Dzięki krótkiej spódniczce ukochana bramkarza Juventusu pochwaliła się szczupłymi nogami, a góra a'la body z dużymi rozcięciami uwydatniało jej kształty. Całość uzupełniała oversizowa marynarka, błyszczące botki oraz niewielka torebka. Łuczenko-Szczęsna zaprezentowała stylizację również na Instagramie, gdzie fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.